Grab geschändet in Kahl

In diesem Fall wurde der Grabstein mit einer dunklen Flüssigkeit beschmiert. Der Schaden wird auf circa 500 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Vorfahrt missachtet: Westerngrund

Am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, wollte ein 59-jähriger Opel Fahrer von der Bayernstraße kommend in die Raiffeisenstraße einfahren. Hierbei übersah er eine 62-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Peugeot in Richtung Schöllkrippen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Verkaufsstand touchiert: Alzenau

Am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 45-jährige Fahrerin eines Fiats die Burgstraße, als sie dort gegen eine Überdachung einer Weihnachtsmarktbude stieß. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt.

Wildunfall: Schöllkrippen

Am Donnerstag, gegen 05.45 Uhr, kam es zwischen Hofstädten und Schneppenbach zu einem Wildunfall. Der 40-jährige Autofahrer erfasste auf dieser Strecke ein Wildschwein. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Polizei Alzenau/ienc