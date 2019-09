Golf-Fahrer bei Unfall nahe Großostheim leicht verletzt

Kurz vor 18 Uhr war ein Golf-Fahrer von Großostheim kommend in Richtung Aschaffenburg unterwegs. In der Nähe der Brücke an der Bundesstraße 469 bremste er an der Kreuzung zur Obernburger Straße offenbar ohne Grund sein Fahrzeug so stark ab, dass ein nachfolgender KIA-Fahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und in das Heck des Golf krachte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Golf-Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der KIA-Fahrer blieb hingegen unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.

Ralf Hettler