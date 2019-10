Goldbach: Fahrer von Gefahrgut-Sattelzug hatte knapp 1,6 Promille

Am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein Sattelzug mit tschechischer Zulassung die A 3 in Richtung Frankfurt. Auf Grund diverser Meldungen über die unsichere Fahrweise, wurde der Sattelzug an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost kontrolliert. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der 44-jährige Fahrer alkoholisiert war. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Fahrzeuglenkers wurde sichergestellt. Da er zudem keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik hatte, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Bei Fahrzeug-Kontrolle eine Kleinmenge Marihuana und Amphetamin gefunden

Hösbach. Am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr wurden auf der A 3, an der Anschlussstelle Hösbach, ein 19-jähriger und ein 24-jähriger einer Kontrolle unterzogen. Diese waren mit Ihrem Fahrzeug Richtung Süden unterwegs, als Beamte der Autobahnpolizei feststellten, dass der 19-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem hatten sie noch eine kleinere Menge an Marihuana und Amphetamin im Auto. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer angeordnet. Gegen beide Insassen wurde zudem eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel erstattet.

VPI Aschaffenburg/mkl