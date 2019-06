Gleich zwei rechts-vor-links-Unfälle in Großostheim

Hierbei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer von rechts kommenden Mini-Fahrerin. Sie prallten aufeinander wodurch ihre Autos einen Schaden von über 15.000 Euro erlitten. Das Fahrzeug der Fahrerin war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Später kam es dann gegen 15:10 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall an der Kreuzung des Dellenweges mit der Odenwaldstraße. Hierbei missachtete eine 53-jährige Hyundai-Fahrerin wiederrum die Vorfahrt eines von rechts kommenden Omnibusses und verursachte so einen weiteren Verkehrsunfall. Auch hier wurden die Unfallbeteiligten sowie die Fahrgäste im Bus nicht verletzt, es entstand jedoch ebenfalls ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Gegen die Verursacher wurde jeweils ein Bußgeldverfahren aufgrund des Vorfahrtsverstoßes eingeleitet.

Auffällige Fahrweise führt zur Blutentnahme

Polizisten haben am Samstag gegen 00.50 Uhr einen 33-jährigen Ford-Fahrer in der Goldbacher Straße in Aschaffenburg aus dem Verkehr gezogen, weil er eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Ein Atemalkoholtest bestätige dann den Verdacht einer hohen Alkoholisierung, woraufhin sich der Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Weiterfahrt wurde entsprechend unterbunden und daneben sein Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss der Blutuntersuchung liegen das Strafmaß und die Dauer des Führerscheinentzuges im Ermessen der Justiz.

Stoppschild-Verstoß führt zu Verkehrsunfall

Am Freitag, den 31.05.2019, gegen 17:15 Uhr, wollte eine 18-jährige Audi-Fahrerin im Stadtteil Schweinheim in Aschaffenburg von der Dümpelsmühlstraße in die Straße Am Königsgraben einfahren. Nach eigenen Angaben hielt sie zwar noch an dem Stoppschild, fuhr dann aber an und übersah einen nahenden, vorfahrtsberechtigten Laster. In der Folge kam es zum Zusammenstoß und einem Sachschaden von über 15.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto der Verursacherin musste abgeschleppt werden. Auch wenn bei dem Unfall niemand verletzt wurde, erwartet die Fahrerin nun neben der Schadensregulierung auch noch ein entsprechendes Bußgeld.

Umgebautes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Lange Straße in Aschaffenburg wurde an dem getunten Audi eines 25-Jährigen festgestellt, dass dieser nicht mehr den Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung entsprach. Zum Kontrollzeitpunkt am Freitag, den 31.05.2019, gegen 20:20 Uhr, wurde festgestellt, dass die Fahrwerksfedern zur Tieferlegung unzulässig ausgetauscht wurden. Zudem verfügten die Vorderreifen über keine ausreichende Profiltiefe mehr und waren so weit abgefahren, dass bereits die Karkasse zum Vorschein kam. Da durch die Mängel und Veränderungen die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war, wurde die Weiterfahrt unterbunden und das Fahrzeug darf nun erst nach erfolgter Instandsetzung wieder in Betrieb genommen werden. Daneben erwartet den Fahrer eine entsprechende Bußgeldanzeige.

Illegale Kräutermischung bei Kontrolle aufgefunden

Das verdächtige Verhalten eines 23-Jährigen führte am Freitag, den 31.05.2019, gegen 13:00 Uhr, zu einer Kontrolle im Pompejanumpark in Aschaffenburg. Hierbei konnten mehrere Gramm einer Kräutermischung aufgefunden werden, die oftmals fälschlicher Weise als sogenannte „Legal Highs“ vertrieben werden. Da der Verdacht eines Verstoßes nach dem sogenannten Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz vorliegt, wurde die Kräutermischung zunächst sichergestellt und wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einer Untersuchung unterzogen um deren genaue Zusammensetzung festzustellen. Den ehemaligen Besitzer erwartet dann auch ein entsprechendes Strafverfahren. Neben der strafrechtlichen Relevanz ist zudem ausdrücklich vor starken gesundheitlichen Risiken beim Konsum solcher Mischungen mit unbekannten Inhaltsstoffen in unbekannter Menge zu warnen.

Verkehrsunfallflucht auf Firmenparkplatz

Mainaschaff. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit von Donnerstag, den 30.05. auf Freitag, den 31.05.2019, in der Bergstraße in Mainaschaff. Ein dort abgestellter Opel wurde vermutlich von einem Lkw angefahren und so ein Schaden von geschätzten 1.000 Euro an der linken Fahrzeugseite verursacht. Der noch unbekannte Verursacher entfernte sich dann ohne weiteres zu veranlassen. Zeugen die den Unfall gegebenenfalls beobachtet haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht an Garagentor

Heigenbrücken. Im Zeitraum von Mittwoch, den 29.05., auf Donnerstag, den 30.05.2019, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Sonnenstraße in Heigenbrücken ein Garagentor. Der Hauseigentümer musste feststellen, dass der unbekannte Fahrer rückwärts, vermutlich mit seiner Anhängerkupplung, gegen sein Garagentor gefahren war und so einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht hatte. Im Anschluss entfernte er sich ohne die erforderliche Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen die den Unfall gegebenenfalls beobachtet haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

