Gleich zwei Fahrerfluchten im Main-Tauber-Kreis - Polizei sucht Zeugen

Tauberbischofsheim: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Einfach weitergefahren ist am Montag ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf beschädigte. Der Unfall muss in dem Zeitraum von 7 Uhr bis 17.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim passiert sein. Beschädigt wurde die Stoßstange vorne, sodass Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

Wertheim: Einfach davon gefahren - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag in dem Zeitraum von 13 Uhr bis 17 Uhr auf einem Parkplatz neben einer Tankstelle in der Weingärtnerstraße in Wertheim vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Audi A6 beschädigte. Beschädigt wurde die linke Seite des Pkws, sodass Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand. Zeugen die Hinweise, zu dem Unbekannten und dessen Pkw geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim zu wenden.

ves/Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn