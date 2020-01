Gleich drei Firmeneinbrüche in Hösbach

Betroffen sind hierbei zwei Firmen in der Daimlerstraße und eine weitere in der Boschstraße. Hierbei hebelte der Täter die Außentüren auf oder er bohrte die Schlösser auf. Im weiteren Verlauf drang er in nachstehende Büroräume ein und durchsuchte diese. In allen drei Fällen ist keine Beute bekannt. Den betroffenen Firmen entstand jedoch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Drei Autos in Aschaffenburg verkratzt

Am Mittwoch, zwischen 13 und 14 Uhr, machte sich ein unbekannter Täter an drei Pkw zu schaffen. Ein Mini, ein Audi A2 und ein VW Golf waren im Tatzeitraum in der Willigisstraße abgestellt. Nun weisen alle Fahrzeuge an der rechten Seite horizontale Kratzer auf. Zudem ist eine Art „Stern“ in den Lack geritzt worden. In den Kratzern konnten Rückstände eines rötlichen Steines festgestellt werden. Den Fahrzeughaltern entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg