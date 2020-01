Glasscheibe an Bushäuschen in Karlstadt eingeschlagen

Im Zeitraum vom 31.12.19, 16:00 Uhr bis 01.01.2020, 14:00 Uhr wurde in der Bodelschwinghstraße in Karlstadt, an der Bushaltestelle gegenüber des Gymnasiums, die Glasscheibe des Wartehäuschens eingeschlagen. An einem in der Nähe befindlichen Heizlager wurde zudem eine Neonröhre beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter Tel. 09353/97410.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt