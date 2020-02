Giftköder in Obersinn ausgelegt

Am Mittwochmorgen fand ein Spaziergänger in der Flurabteilung „Dittenbrunner Höhe“, circa 900 Meter in Verlängerung der Rhönstraße, an einem stark von Hundebesitzern frequentierten Feld-/Waldweg, einen Fleischbrocken. Dieser circa 50 Gramm schwere Brocken war mit mindestens zwei Stahlkrallen und blauen Kügelchen versehen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Feuerwehreinsatz wegen ausgelaufenen Heizöls: Gemünden

Am Mittwochvormittag liefen beim Befüllen eines Ölofens in einem Wohnhaus etwa 5 Liter Heizöl in den Holzfußboden. Aufgrund der dadurch entstehenden Brandgefahr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenprozelten verständigt.

Polizei Gemünden/ienc