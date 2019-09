Gickelskerb: Gewahrsam nach ungebührlichem Verhalten, 22-Jähriger filmt mit und bekommt Strafanzeige

Auch aufgrund seines Alkoholeinflusses wurde ihm einen Platzverweis erteilt, dem er jedoch nicht nachkam. Infolgedessen wurde er in Gewahrsam genommen und zum Ausnüchtern auf die Dienststelle verbracht. Im Rahmen des Einsatzes filmte ein eigentlich unbeteiligter 22-Jähriger die polizeilichen Maßnahmen aus nächster Nähe und nahm so auch das gesprochene Wort auf. Neben der Sicherstellung seines Handys erwartet ihn nun eine Strafanzeige aufgrund der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.

Stadt Aschaffenburg

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer kam es am Samstag, den 31.08.2019, gegen 10:50 Uhr, in Obernau auf Höhe der Maintalstraße. Der 82-jährige Radfahrer wollte vom Fahrradweg kommend die Staatsstraße 2309 überqueren und übersah hierbei eine nahende 46-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer, trotz getragenem Fahrradhelm, schwer verletzt. Weiter entstand an dem Fahrrad und dem Opel ein Sachschaden von in Höhe von 2.000 €. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Durch die Feuerwehr Obernau wurde für die Zeit der Unfallaufnahme die Staatsstraße voll gesperrt.

Alkoholgeruch überführt Fahrzeugführer

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Strietwaldstraße konnte am Samstag, den 31.08.2019, gegen 18:10 Uhr bei einem 64-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer hohen Alkoholkonzentration, woraufhin sich der Fahrer des Motorrollers einer Blutentnahme unterziehen musste. Neben seinem Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt, wurde auch sein Führerschein direkt sichergestellt.

Schadensträchtiger Rechts-vor-links-Unfall

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mehr als 20.000 €, kam es am Samstag, den 31.08.2019, gegen 08:40 Uhr, in der Lindestraße. Dort übersah die 19-jährige Fahrerin eines Fiats eine von rechts kommende 41-jährige Audi-Fahrerin. Letztere zog sich zudem noch eine Prellung an der Hand zu.

Auffahrunfall führt zu Personenschaden

Unachtsamkeit führte am Samstag, den 31.08.2019, gegen 10:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Würzburger Straße. Ein 27-jähriger Seat-Fahrer erkannte hier zu spät, dass ein vor ihm fahrender 62-jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW an einer roten Ampel halten musste. Infolgedessen fuhr er diesem auf und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 €. Ebenso erlitt die ebenfalls 62-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers Schmerzen im Genick und begab sich ins Krankenhaus. Der Seat war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahrraddiebstahl in der Innenstadt

Zu dem Diebstahl eines orangenen Fahrrades der Marke Bulls kam es im Zeitraum vom 24.08. bis 26.08.2019 in der Goldbacher Straße. Dort hatte die 18-jährige Geschädigte das Fahrrad mit einem Schloss gesichert abgestellt und musste dann zwei Tage später den Diebstahl feststellen. Den Wert des Fahrrades bezifferte sie auf ca. 400 €. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 in Verbindung zur setzen.

Sachbeschädigung an Kfz

Zu einer Sachbeschädigung durch einen unbekannten Täter kam es an einem Opel im Zeitraum vom 26.08. bis 29.08.2019. An dem im Schneidmühlweg geparkten Fahrzeug wurde an der linken Fahrzeugseite ein ca. 1,5 Meter langer Kratzer angebracht. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 in Verbindung zur setzen.

Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Samstag, den 31.08.2019, gegen 19 Uhr, am Kapuzinerplatz konnten bei einem 19-Jährigen verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden werden. Erfolglos versuchte er auch noch sich dieser zu entledigen. Den Besitzer erwartet nun eine Anzeige aufgrund des Besitzes von Betäubungsmittel.

Betäubungsmittelfund führt zur Unterbindung der Weiterfahrt

Bei einem 15-Jährigen, konnte am Samstag, den 31.08.2019, gegen 17:40 Uhr, am Mainwiesenweg Marihuana aufgefunden werden. Der Täter stand dort mit seinem Mofa und hatte offensichtlich auch schon ein Teil der Betäubungsmittel konsumiert. Neben der Einleitung einer Strafanzeige und der Sicherstellung der Betäubungsmittel wurde auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt um eine möglichen Fahrt unter dem Einfluss der Drogen zuvor zu kommen.

Körperverletzung in der Innenstadt

Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es am Sonntag, den 01.09.2019, gegen 02:15 Uhr, am Roßmarkt. Ein 20-Jähriger wurde hierbei durch einen unbekannten Täter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ging kurz bewusstlos zu Boden. Der Täter flüchtete im Anschluss unerkannt. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 in Verbindung zur setzen.

Kreis Aschaffenburg

Fahrraddiebstahl in Mainaschaff

Mainaschaff. In der Jahnstraße kam es in der Nacht vom 30.08. auf 31.08.2019 zu einem Fahrraddiebstahl. Dort wurde aus einem Hinterhof ein unverschlossenes silbernes Rad der Marke GT im Wert von 3.500 € entwendet. Der Täter ist bislang unbekannt. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 in Verbindung zur setzen.

Körperverletzung mit Glasflasche

Stockstadt. Am Sonntag, den 01.09.2019, gegen 00:45 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung mit insgesamt vier Personen in der Feuerwehrstraße auf einem Fest. Im Laufe des Streites schlug ein Täter einen 25-jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf und verursachte so eine Platzwunde. Ein weiterer Täter ging einen weiteren 25-Jährigen an und verletzte diesen an der Hand und den Schienbeinen. Anschließend flüchteten die beiden Täter, die ein ähnliches Alter haben dürften, in unbekannte Richtung. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 in Verbindung zur setzen.

