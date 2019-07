Gewitter in der Nacht: Feuerwehreinsätze im Raum Miltenberg und in Aschaffenburg

Ein Schwerpunkt des Gewitters, das nach Mitternacht aufzog, lag im Landkreis MiItenberg, wo zahlreiche Keller voll liefen und Straßen überschwemmt wurden.

Auch im Kreis im Aschaffenburg mussten mehrere Feuerwehren ausrücken, um Keller leer zu pumpen. In der Stadt Aschaffenburg waren es gut ein Dutzend Keller, in die die Wassermassen gedrückt wurden. Auch auf den städtischen Straßen sammelte sich das Wasser an mehreren Stellen und sorgte für leichte Behinderungen.

Den größten Einsatz der Feuerwehr gab es im Biomasseheizkraftwerk im Hafen im Aschaffenburger Stadtteil Leider. Hier hatte ein Stromausfall für Probleme gesorgt. Die Aschaffenburger Wehr rückte mit einem Großaufgebot an, bereitete Löschmaßnahmen vor und stellte sich darauf ein, einen Heizkessel komplett zu entleeren. Nach dem das Biomasseheizkraftwerk wieder Strom hatte, konnten die Techniker in den Normalbetrieb schalten, wodurch sich die Situation entspannte und die Feuerwehr weder abrücken konnte.

Zur Höhe der entstandenen Sachschäden liegen derzeit weder von Seiten der Polizei noch von der Feuerwehr keine Angaben vor.

Ralf Hettler