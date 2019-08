Getreten, gespuckt, beleidigt: Streit auf Parkplatz in Alzenau eskaliert

Die Auseinandersetzung eskalierte offenbar. Der 25-Jährige trat, bespuckte und beleidigte den jungen Mann. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Wohnmobilfahrer steht offenbar unter Drogeneinfluss

Mömbris-Heimbach. Für den 27-jährigen Fahrer eines Wohnmobils war seine Fahrt am Dienstagabend in Heimbach beendet. Eine Streife der Alzenauer Polizei hatte den Mann um 18.45 Uhr kontrolliert. Da hierbei drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren und auch ein Drogentest positiv verlief, folgt eine Blutentnahme.

Unfallfluchten

Alzenau. Bei einer Unfallflucht in der Brentanostraße entstand am späten Dienstagnachmittag ein Schaden von 2.000 Euro. Ein 46-jähriger Mann hatte seinen Audi um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt. Als er eine halbe Stunden später zu seinem Auto zurückkam, musste er einen Schaden im Heckbereich feststellen. Der Verursacher hatte das Weite gesucht. Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 11 Uhr fuhr der bisher unbekannte Fahrer eines Kastenwagens in der Freigerichter Straße gegen einen Carport. Trotz eines Schadens von circa 500 Euro fuhr der Fahrer unverrichteter Dinge weiter. Der Unfallhergang und das Kennzeichen des Kastenwagens wurden allerdings von einer Überwachungskamera des Geschädigten aufgenommen, so dass der Fahrer zu ermitteln sein sollte.

Lkw beschädigt Spiegel und Hauswand

Alzenau-Hörstein. Ein Lkw-Fahrer verursachte am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Alzenauer Straße einen Gesamtschaden von circa 5.500 Euro. Der 44-jährige Mann hatte um 10 Uhr mit seinem Daimler rangiert. Dabei stieß er gegen einen Verkehrsspiegel, der dann gegen eine Hauswand kippte. Fazit: 5.000 Euro Schaden an der Hauswand, 500 Euro an dem Verkehrsspiegel, der Lkw selbst blieb unbeschädigt.

Zwei Fahrräder gestohlen

Alzenau-Hörstein. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen entwendete ein Unbekannter aus einem Hofraum in der Dettinger Straße ein älteres, unverschlossenes Damenrad im Wert von 200 Euro. Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Ein weiteres Rad kam bereits am Montag zwischen 12 und 15.30 Uhr in der Borngasse abhanden. Das unverschlossene Herrenmountainbike im Wert von 350 Euro wurde ebenfalls aus einem Hofraum entwendet.

Beim Ladendiebstahl erwischt

Schöllkrippen. Am Dienstagabend wurde ein 32-jähriger Mann in einem Geschäft in Schöllkrippen bei einem Ladendiebstahl ertappt. Der Mann hatte um 19.15 Uhr in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße eine Packung Zigaretten (Wert: 6,30 Euro) in seine Hosentasche gesteckt und hatte den Laden verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem ihn Filialleiterin dabei beobachtet hatte, sprach sie den Mann an und verständigte die Polizei.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau