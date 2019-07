Getankt und weggefahren

Am Samstag, 13.07.2019, um 16:42 Uhr, tankte der unbekannte Fahrer eines Jeeps 19,25 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 24,62 Euro und am Sonntag, 21.07.2019, um 20:50 Uhr, befüllte ein unbekannter Autofahrer mit 42,08 Liter Super-E-10-Benzin im Wert von 58,87 Euro sein Fahrzeug. Aber anstatt zur Kasse zu gehen, fuhren beide fort und kümmerten sich bis heute nicht um die offenen Rechnungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Brand am Waldrand

Marktheidenfeld: Einen Brand unbekannter Ursache löschte die Freiwillige Feuerwehr Marktheidenfeld am Mittwochabend. Gegen 21:15 Uhr wurde Rauchentwicklung am Waldrand „Am Maradies“ gemeldet. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, wurde großzügig der umliegende Waldboden gewässert. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Waldbrandgefahr wegen der aktuellen Hitzewelle. Es dürfen keine Zigarettenkippen weggeworfen oder offene Feuer entfacht werden. Auch Glasabfälle können durch den Brennglaswirkung zu einem Brand führen.

Rollerfahrer verletzt sich bei Sturz

Marktheidenfeld: Mit diversen Prellungen und Schürfwunden musste am Mittwoch ein 26-jähriger Rollerfahrer ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert werden. Der Mann befuhr gegen 14:15 Uhr, die Bundesstraße 8 von Altfeld kommend in Richtung Marktheidenfeld. Etwa 100 Meter nach Eichenfürst kam er aufgrund Unachtsamkeit zu weit nach rechts und somit in die Schotterfläche neben der Fahrbahn. Beim Versuch, den Roller wieder auf die Straße zurückzulenken, stürzte er. Der Schaden am Roller beträgt etwa 250 Euro.

Auffahrunfall ohne Verletzte

Hafenlohr: Zu einem Auffahrunfall mit 800 Euro Sachschaden kam es am Mittwoch, um 14:45 Uhr, in der Windheimer Straße. Die 19-jährige Fahrerin eines Opel Astra wollte von der Windheimer Straße kommend nach rechts in die Hauptstraße in Richtung Marktheidenfeld abbiegen. Nach dem Anfahren musste sie jedoch nochmals verkehrsbedingt anhalten. Diese Situation erkannte der nachfolgende 52-jährige Fahrer eines Opel Corsa zu spät und fuhr auf den Astra auf.

Qualm und Brandgeruch in Wohnhaus

Esselbach: Ein Topf mit Milch war die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am Mittwochvormittag im Schleifweg. Nachdem aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus leichter Qualm und Brandgeruch hervortrat, verständigten Anwohner des Anwesens gegen 10:40 Uhr Polizei und Feuerwehr. Nachdem sich niemand in der Wohnung befand, öffnete die Feuerwehr die Wohnung. Auf einem angeschalteten Herd stand ein Topf mit angebrannter Milch. Weiterer Sachschaden war nicht entstanden. Die Wohnung wurde vonseiten der Feuerwehr wieder verschlossen. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren von Esselbach, Oberndorf, Steinmark und Marktheidenfeld mit insgesamt 43 Einsatzkräften.

vd/Polizei Marktheidenfeld