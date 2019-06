Gestohlener VW Bus: In Schlangenlinien von Aschaffenburg bis Karlstein

Zeugen hatten am frühen Donnerstagmorgen beobachtet, wie ein junger Mann an einer Tankstelle in der Hanauer Straße mit einem schwarzen VW vorfuhr und die Kennzeichen an dem Fahrzeug abmontierte. Anschließend fuhr der Unbekannte mit dem VW Bus, der vorne rechts ohne Reifen auf der Felge lief, in Schlangenlinien bis nach Karlstein. Die Zeugen informierten sofort die Polizei. So konnte eine Streife der Polizei Aschaffenburg, gegen 5 Uhr in Dettingen, den Mann anhalten und anschließend auch gleich festnehmen. Denn der 19-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel und das Fahrzeug ist in der Aschaffenburger Innenstadt entwendet worden. Der gestohlene VW wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und der Halter bereits informiert.

Der 19 Jahre alte Beschuldigte musste die Beamten zunächst zur Dienststelle begleiten, damit ein Arzt dort eine Blutentnahme durchführen konnte. Die Aschaffenburger Polizei hat ein Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeuges, Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel und Kennzeichenmissbrauchs gegen den jungen Mann eingeleitet. Zudem dauern die Ermittlungen gegen die möglichen Mittäter des 19-Jährigen noch an.

Polizei Unterfranken/ienc