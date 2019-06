Geschwindigkeitskontrollen geplant

Neben den Kontrollen werden auch bestimmte Messstellen in Südhessen veröffentlicht, um das Thema regelmäßig in das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu bringen. Ziel dieser Veröffentlichung ist, wie bei vergleichbaren Aktionen wie dem europaweiten Speedmarathon, die allgemeine Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus. In dieser Woche wird unter anderem an folgenden Örtlichkeiten "geblitzt":

- Bundesautobahn A 6 bei Viernheim

- Bundesstraße 47 bei Bensheim

- Bundesstraße 460 bei Erbach

- Landesstraße 3094 bei Dieburg

Geschwindigkeitsmessungen können natürlich auch jederzeit an anderen Örtlichkeiten durchgeführt werden.

ves/Polizei Südhessen