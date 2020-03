Zum Brand eines Nebengebäudes musste die Feuerwehr an das Obernauer Wanderheim ausrücken.

Gegen 17.30 Uhr wurde der Brand am Wanderheim im Obernauer Heidigweg gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Geräteschuppen am Waldrand teilweise in Flammen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Als Brandursache schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Erst vor wenigen Tagen stand einige hunderte Meter weiter ein Altkleider-Container in Flammen.

Zeugen sollen sich bite bei der Polizei Aschaffenburg melden, unter Tel. 06021/857-0.

Ralf Hettler