Gerätehalle in Lohr am Main aufgebrochen, Täter flüchtet ohne Beute

Zwischen dem 08.12.2019, 08:00 Uhr, und dem 24.12.2019, 16:15 Uhr, versuchte eine unbekannte Person das Schiebetor einer landwirtschaftlichen Gerätehalle aufzuhebeln. Hierzu wurde eine Sicherungsrolle des Tores aus der Verankerung gehebelt sowie ein Brett des Tores teilweise aufgehebelt. Der unbekannte gelang nicht in die Gerätehalle und flüchtete ohne Beute. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lohr am Main, Telefonnummer 09352-8741-0.

Informationstafel der Stadt Lohr beschädigt

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart Am 17.12.2019, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person die Informationstafel an der Haltebucht der B26, welche unmittelbar vor Lohr am Main in der Rechtenbacher Straße aufgestellt ist. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr