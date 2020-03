Geplatzter Lastwagen-Reifen - Kurze Sperrung der A3 bei Hösbach

Die Feuerwehren aus Hösbach und Goldbach, sowie die Autobahnmeisterei Hösbach wurden zusammen mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach in die Einhausung der Autobahn A3 gerufen, da ein Reifen eines Lastwagens geplatzt war. Der Fahrer des Lastwagens bemerkte dies zunächst nicht. Durch die Weiterfahrt des Lasters auf einer Felge entstand starker Funkenflug, weshalb mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei verständigten. Zur Absicherung mussten zwei Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Der Schaden am Lastwagen wird auf rund 1000 Euro beziffert. Ob Schäden an der Fahrbahndecke entstanden, wird abgeklärt.