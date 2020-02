Geparktes Taxi in Marktheidenfeld beschädigt

Am Dienstag, zwischen 11:15 und 11:23 Uhr, wurde ein in der Untertorstraße geparktes Taxi beschädigt. Der gelbe VW Caddy stand auf dem Taxiparkplatz vor dem Dialysezentrum, als ein Unbekannter den Wagen am hinteren rechten Kotflügel beschädigte.

Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1500 € zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld