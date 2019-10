In dem Zeitraum von Freitag, 09:30 Uhr bis Samstag, 09:00 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter einen Ford am linken hinteren und am vorderen rechten Kotflügel sowie auf der Motorhaube. Die Tat habe sich vermutlich in der Luitpoldstraße oder auf den Parkplätzen am Burgweg ereignet. Der unbekannte Vandale hinterließ einen Sach- schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg