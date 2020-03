Geparktes Auto in Lohr angefahren

Am Freitagmorgen zwischen 4.45 Uhr und 11.30 Uhr wurde ein geparktes, schwarzer BMW 116 auf einem firmeneigenen Parkplatz in der Bürgermeister-Dr.-Nebelstraße von einem unbekanntem Fahrzeug angefahren und beschädigt. Am BMW entstand ein Frontschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr unter Tel.: 09352/87410.

Wildunfall mit Reh

Waldzell. Freitagnacht kam es auf der Kreisstraße zwischen Steinfeld und Waldzell zu einem Wildunfall mit einem Reh. Das Reh wurde beim queren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und flüchtete anschließend weiter in den Wald. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.