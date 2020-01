Geparktes Auto in Arnstein beschädigt und geflüchtet

Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 500.- Euro zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

Winkelschleifer in Zellingen gestohlen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. In einem Baumarkt im Oberbachring in Zellingen bemerkte ein Kunden am Dienstag gegen 12:00 Uhr, wie von einem Mann im Außenbereich des Marktes ein Winkelschleifer unter dem Umgrenzungszaun nach außen geschoben wurde. Er verständigte einen Mitarbeiter des Baumarktes über seine Beobachtung. Dieser konnte daraufhin auf dem Parkplatz einen 45-jährigen Mann feststellen, welcher den Winkelschleifer im Wert von 45.-Euro aufhob und in seinen Pkw einladen wollte. Der Mann wurde von dem Mitarbeiter des Einkaufsmarktes zur Rede gestellt und Polizei hinzugezogen.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt