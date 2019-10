Geparktes Auto angefahren und geflohen

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 700 Euro zu kümmern.

Mehrere Autos zerkratzt

Am Freitagvormittag, in der Zeit von 05.50 bis 11.30 Uhr, wurde im Boschweg ein geparkter Pkw Hyundai über die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Schaden circa 2000 Euro.

Ebenfalls am Freitagvormittag, in der Zeit von 07.30 bis 15.10 Uhr, wurde im Schneidmühlweg ein Pkw Mercedes, A-Klasse, auch an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hier beläuft sich der Schaden auf circa 500 Euro.

Außenspiegel abgetreten - Täter flüchteten

Am Freitagabend, kurz vor 22 Uhr, parkte ein junger Mann seinen Opel Corsa ordnungsgemäß in der Ziegelbergstraße. Als er sich einige Meter von seinem Fahrzeug entfernte, hörte er mehrere Schläge. Als er sich umdrehte, sah er wie zwei männliche Personen gegen seinen Pkw traten und seinen linken Außenspiegel abtraten. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Pompejanumstraße. Der Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Unfallflucht - geparkter Pkw VW Golf angefahren

Großostheim: Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Kauschrübenstraße ein geparkter VW Golf, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, angefahren und an der Frontstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 3000 Euro zu kümmern.

Pkw zerkratzt

Großostheim-Ringheim: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Breslauer Straße die Beifahrerseite eines geparkten Pkw Ford Kuga zerkratzt. Schaden circa 800 Euro.

Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades

Waldaschaff: Am Freitagvormittag, in der Zeit von 07.10 bis 10.15 Uhr, wurde aus einer Garage im Rodwiesenweg, welche über einen unverschlossenen Seiteneingang betreten werden konnte, ein hochwertiges weißes Herrenfahrrad der Marke Cube mit schwarzer Aufschrift entwendet. Am Fahrrad waren ein Fahrradcomputer, eine Satteltasche sowie ein Flaschenhalter angebracht. Ebenfalls wurden vier grüne Werkzeugkoffer der Marke Bosch entwendet. Darin befanden sich jedoch lediglich Kleinteile. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2700 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg