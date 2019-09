Geparkten Wagen beim Vorbeifahren in Alzenau beschädigt

Eine 68- jährige Fahrerin eines Peugeots befuhr gegen 18:35 Uhr die Einhardstraße in Alzenau. Dabei fuhr sie an einem geparkten BMW vorbei, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Sie touchierte schließlich mit ihrer rechten Fahrzeugseite die linke Seite des BMw.s. Anschließend reagierte sie vorbildlich, indem sie die Polizei verständigte und den Schaden meldete. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen zusammen beläuft sich auf schätzungsweise 4500 Euro.