Geparkten Pkw gerammt

Sie war mit ihrem Fahrzeug um 17.40 Uhr in Richtung Eschau unterwegs und hatte offenbar ein geparktes Fahrzeug übersehen und gerammt. Dabei wurde sie selbst verletzt und begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme in Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Alkoholisiert am Steuer

Obernburg: Unter Alkoholeinfluss war der Fahrer eines Opels unterwegs. Er war am Samstagmorgen um 02.05 Uhr in der Runde-Turm-Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,31 mg/l. Ihn erwarten nun 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Fahrverbot.

Abbiegenden Pkw übersehen

Obernburg: Am Freitag war es auf der Mainbrücke zu einem Verkehrsunfall gekommen, weil der Fahrer eines Mercedes einen abbiegenden Pkw übersehen hatte. Der Mercedesfahrer war von der B 469 abgefahren und wollte in Richtung Obernburg auf die Mainbrücke einbiegen. Dabei hatte er einen Kia übersehen, der von der Mainbrücke auf die B 469 abbiegen wollte. Die Stoßstangen der beiden Fahrzeuge schrammten dabei gegeneinander. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Autoscheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Elsenfeld: Am Freitagnachmittag fand der Besitzer eines VW Tiguan sein Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe vor. Er hatte es an der Ortsverbindung nach Eichelsbach auf Höhe der Kapelle abgestellt. Aus dem Fahrzeug fehlte eine Geldbörse. Die Tatzeit liegt zwischen 15.45 und 16.45 Uhr.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugaufbruch nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.

vd/Polizei Obernburg