Geparkten Kleintransporter gestreift und geflüchtet

Am Unfallort blieb von dem Fahrzeug des Unfallverursachers ein Spiegelglas des Außenspiegels eines Fords, vermutlich einem Transit älteren Baujahres, auf der Fahrbahn liegen.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Auffahrunfall in Retzbach

Retzbach, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag musste gegen 08:15 Uhr ein Autofahrer, welcher auf der Bundesstraße 27 Höhe Retzbach in Richtung Karlstadt unterwegs war, verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Pkw auf und kam dadurch zu Fall. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400.- Euro.

Motorroller übersehen

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Ein 92-jähriger Autofahrer übersah beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke am Hofriedplatz in Arnstein den hinter ihm auf der Fahrbahn im stockenden Verkehr stehenden Motorroller eines 58-jährigen Mannes. Der Rollerfahrer, welcher bemerkte, dass der Pkw langsam auf ihn zukam konnte mit dem Fahrzeug nicht ausweichen und stieg deshalb zügig von seinem Gefährt, welches von dem Pkw leicht erfasst und umgestoßen wurde. Bei dem Verkehrsunfall entstand glücklicherweise lediglich ein geringer Sachschaden an dem Roller.

dc/Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt