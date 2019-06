Gemünden: Verletzter Radfahrer muss ins Krankenhaus

Gemünden. Am Sonntagmorgen um 11.15 Uhr fuhr ein 40-jähriger Radfahrer vom Stausee am Kraftwerk die steile Abfahrt auf der Alten Ruppertshüttener Straße Richtung Badesee hinunter. Im Auslauf der Abfahrt befand sich mitten auf der Fahrbahn auf einer Länge von ca. 10 Metern eine Schlammschicht. Dort rutschte das Vorderrad des Rennrades weg und der 40-Jährige stürzte vom Rad. Er zog sich eine Schulterverletzung und Schürfwunden zu. Er wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wildunfall

Gräfendorf. Am Sonntag gegen 23.45 Uhr erfasste ein 52-jähriger Autofahrer beim Befahren der Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf in Richtung Burgsinn ein die Straße querendes Reh. Da das Wild in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Nissan entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Geparktes Auto angefahren

Burgsinn. Am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr wollte eine 62-jährige Ford-Fahrerin von einem Parkplatz in der Hauptstraße ausparken. Dabei touchierte sie einen geparkten VW Golf. Da sie den Fahrzeughalter nicht ausfindig machen konnte, hinterließ sie einen Hinweiszettel am Auto und verständigte zudem die Polizei. Der Sachschaden am VW Golf beträgt ca. 450,- Euro.

Auto gestohlen, ohne Führerschein gefahren und Unfall verursacht

Burgsinn. Am Freitagabend feierte ein 17-Jähriger mit einigen Kumpels in einer Waldhütte in der Gemarkung „Zeitersgrund“ seinen Geburtstag. Unter den Gästen befand sich auch ein 20-jähriger, welcher seinen Peugeot in der Nähe auf einem Feldweg geparkt hatte. Im Laufe der Feier setzten sich dann zwei 16-jährige männliche Jugendliche, sowie eine 13-Jährige in diesen Peugeot, um Musik zu hören. Nach ersten Erkenntnissen nahm gegen 19.25 Uhr der 17-jährige Gastgeber, welcher noch keinen Führerschein besitzt, heimlich den in der Wochenendhütte abgelegten Schlüsselbund für den Peugeot an sich und startete das Auto. Er fuhr zusammen mit den im Auto befindlichen Jugendlichen in Richtung Roter Weg los. Der Autobesitzer hatte dies bemerkt und versuchte noch vergeblich, ein Wegfahren zu verhindern. Der 17-Jährige kam bereits nach 500 Metern ins Schleudern, verlor die Kontrolle über das Auto, geriet nach links an den Hang und kam nach einem Überschlag auf dem Feldweg auf der Beifahrerseite zum Liegen. Dabei wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen. Die Mitfahrer wurden leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Außerdem war die Freiwillige Feuerwehr Burgsinn aufgrund von ausgelaufenem Kraftstoff im Einsatz. Der 17-jährige Fahrer wird sich wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall, Diebstahl eines Kraftfahrzeugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden. Am Freitagmorgen, im Zeitraum von 05.00 bis 06.00 Uhr, hörte ein Anwohner der Mainblickstraße einen lauten Schlag auf der Straße. Er achtete jedoch weiter nicht darauf. Im Laufe des Vormittags bemerkte er dann an seinem vor dem Anwesen abgestellten BMW einen frischen Unfallschaden. Aufgrund der Unfallspuren wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich ein Mofa- oder Rollerfahrer, vom Baumgartenweg kommend in Fahrtrichtung Neuer Weg gefahren ist. Dabei kam er vermutlich nach links von der Straße ab, stieß gegen den ordnungsgemäß geparkten BMW sowie einen hölzernen Begrenzungszaun. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 800,- Euro beziffert.

Polizeistation Gemünden