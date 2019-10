Gemünden: Unfall mit Reh

Wildunfall

Gemünden. Am Mittwochmorgen befuhr ein 51-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2334 von Seifriedsburg in Richtung Schönau. Hierbei erfasste er ein Reh, welches die Straße überquerte. Da das Wild wahrscheinlich verletzt flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Auffahrunfall

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagnachmittag bildete sich auf der B 26 wegen Bauarbeiten ein Rückstau. Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr bei langsamer Geschwindigkeit mit seinem Pkw VW Golf auf einen vor ihm stehenden Kleintransporter auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je ca. 1000,- Euro.