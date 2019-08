Gemünden: Schlägerei an der Mainlände

Am Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, meldete sich ein 25-Jähriger über Notruf bei der Polizei und gab an, angeblich von mehreren Tätern geschlagen worden zu sein. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde der Geschädigte, der deutlich unter dem Einfluss von Drogen zu stehen schien, mit einer Schürfwunde am Knie und Prellungen an der Schläfe angetroffen. Er gab an, seine Freundin sei von jungen Männern „blöd angemacht“ worden, was er sich nicht gefallen lassen wollte. Nach einem Wortgefecht sei er dann angegriffen worden. Der Geschädigte wurde ins Lohrer Krankenhaus verbracht, nach kurzer Untersuchung jedoch wieder entlassen. Der 18-jährige Schläger wurde ebenfalls ermittelt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Warenbetrug

Gemünden. Anfang August erwarb ein Käufer über die Internetplattform „shpock“ 4 Playstation-Spiele, die trotz Überweisung des Kaufpreises nicht geliefert wurden. Wie die Ermittlungen ergaben, werden gegen den in Niedersachsen ansässigen Verkäufer bereits mehrere Verfahren wegen Betrugs geführt.

Zu schnell in Kurve

Gemünden-Aschenroth. Am Freitag, gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 17-Jährige mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug, hierbei handelt es sich um einen an der Hinterachse umgebauten 500er Fiat, die Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg nach Aschenroth. In einer 90° Kurve war sie vermutlich zu schnell unterwegs, so dass das Gefährt nach links kippte, sich zweimal überschlug und auf den Rädern im linken Straßengraben zum Stehen kam. Dabei wurden auch zwei Leitpfosten umgefahren. Sowohl die Fahrerin als auch ihr Mitfahrer wurden beim Unfall verletzt. Der 18-jährige Mitfahrer musste mit dem Rettungshubschrauben in die Würzburger Uniklinik geflogen werden. Am Fiat entstand Totalschaden von etwa 17.000 Euro.

Aggressiver Autofahrer

Gemünden. Am Freitagnachmittag wollte ein 26-jähriger Fahrer einen vorausfahrenden Mazda auf der B 26 zwischen Neuendorf und Gemünden überholen. Während des Überholvorgangs, zog der Mazda-Fahrer grundlos sein Fahrzeug nach links, so dass der 26-Jährige bremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenprall zu verhindern. Als der Überholvorgang schließlich beendet war, zeigte der 54-jährige Mazda-Fahrer noch provokativ den „Stinkefinger“. Der Fahrer wird wegen Nötigung und Beleidigung zur Anzeige gebracht.

Unfallflucht

Gemünden. In der Nacht zum Freitag, zwischen 00.00 und 00.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz an der Lindenwiese ein geparkter Renault von einem anderen Fahrzeugführer angefahren und an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Am Renault entstand Schaden von etwa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gemünden unter Tel. 09351/9741-0.

Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 25Jährige von der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Nachdem er zur Zeit ohne festen Wohnsitz ist, musste er einen Zustelllungsbevollmächtigten benennen.

Wildunfall

Gössenheim. Am Samstagabend, 23.30 Uhr, kreuzte ein Reh die Fahrbahn der B 27, zwischen Gössenheim und Eußenheim. Dabei wurde es von der 29-jährigen Fahrerin eines VW-Golf erfasst. Das Reh lief im Anschluss weiter und der zuständige Jagdpächter wurde mit der Nachsuche betraut. Am Golf entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Wildes Campen an der „Sauruh“

Gemünden. Am Sonntagvormittag wurde in der Waldgemarkung „Sauruh“ ein Wohnmobil festgestellt, dessen 50-jähriger Besitzer außerdem eine Grill- und Feuerstelle unterhielt. Der Mann, der bereits seit dem Vorabend dort campte, wurde aufgefordert, den Lagerplatz sauber zu verlassen. Er wird nach dem Bayer. Naturschutzgesetz zur Anzeige gebracht.

Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Gemünden. Am Sonntagabend fiel einer Zivilstreife am Zollbergkreisel der Fahrer eines Trekkingrades wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Am Marktplatz in Gemünden konnte der 42-jährige Fahrer angehalten werden. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, der Radler bereits am Vortag wegen Diebstahls eines Kraftwagens und einer Handtasche auffiel und die Polizei Karlstadt gegen ihn ermittelt. Auf Nachfrage, woher denn das Trekkingrad sei, gab der wohnsitzlose 42-Jährige zu, dieses im Bereich Bergstraße/Neubergring entwendet zu haben. Nachdem den 42-Jährigen die vorläufige Festnahme wegen des Fahrraddiebstahls erklärt wurde, versuchte er zunächst zu flüchten und wollte die Polizeibeamten dadurch stoppen, dass er ihnen das Rad entgegenwarf. Dies nutzte jedoch nichts. Am Fußweg zur Scherenberg wurde der Mann schließlich widerstandslos festgenommen. Er wurde über Nacht in die Haftzelle der PI Würzburg-Stadt verbracht und wird am Morgen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

sob/Polizeistation Gemünden