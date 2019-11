Am Mittwoch gegen 17 Uhr befuhr ein 57-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von Schönau in Fahrtrichtung Seifriedsburg, als ein Reh die Fahrbahn querte. Das Wild wurde von seinem Fahrzeug erfasst und getötet. Am Pkw VW Golf entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

kev/Polizei Gemünden