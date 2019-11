Gemünden: Reh läuft nach Unfall davon

Am Montagabend gegen 17.20 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Karlstadt kommend in Fahrtrichtung Gemünden als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Da das Reh flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw VW Beetle entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Karsbach. Bereits in der Nacht zum Sonntag, gegen 02.00 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2434 ein Wildunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer erfasste auf der Strecke von Aschenroth in Richtung B 27 ein Reh. Das vermutlich verletzte Tier flüchtete in den angrenzenden Wald. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Da der Geschädigte den Wildunfall erst am Montagvormittag meldete und kein Jagdpächter verständigt worden ist, ergeht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayerischen Jagdgesetz.

Ladendiebin erwischt

Gemünden. Am Montagvormittag wurde eine 39-jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße beim Ladendiebstahl erwischt. Die Frau hatte drei Zahnbürsten im Wert von 10,50 Euro eingesteckt und wollte den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Gegen die 39-Jährige wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

kev/Polizei Gemünden