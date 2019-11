Gemünden: Reh angefahren

Am Dienstagabend erfasste ein 22-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 11, zwischen Kleinwernfeld und Harrbach, ein die Straße querendes Reh. Da das Wild in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Ladendiebin erwischt

Gemünden. Am Mittwochvormittag entwendete eine 40-jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße Waren im Wert von 10,- Euro. Die Kundin bezahlte eine Kleinigkeit und wollte mit den restlichen Waren den Markt verlassen. Durch das Verkaufspersonal konnte sie aufgehalten und die Polizei verständigt werden. Die 40-Jährige wird wegen Ladendiebstahl angezeigt.

kev/Polizei Gemünden