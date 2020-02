Gemünden: Medizinischer Notfall führt zu Drogenfund

Am Mittwochabend wurde die Polizeistation Gemünden über einen Notfall verständigt. Ein 39-jähriger Reisender befände sich mit Verdacht auf Alkoholvergiftung in einem Personenzug. Der Mann hatte sich bereits mehrfach im Abteil übergeben und wurde am Haltepunkt Gemünden sogleich vom Rettungsdienst in Empfang genommen. Als die Polizeibeamten im Rucksack des Reisenden nach einem Ausweispapier suchten, fielen ihnen zwei Tütchen mit 3,5 Gramm Marihuana in die Hände. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Der 39-Jährige, der kaum fähig war zu kommunizieren, wurde mit Verdacht auf Mischintoxikation ins Krankenhaus verbracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Fahrraddiebstahl

Gemünden. Am Mittwoch, im Zeitraum von 7:50 Uhr bis 15:30 Uhr, wurde am Bahnhof Gemünden, am Fahrradabstellplatz, ein Fahrrad der Marke „Haibike“ entwendet. Das Rad war mittels Schloss gesichert am Unterstand von seinem Besitzer am Morgen abgestellt worden. Das Rad ist in den Farben schwarz/weiß und hat einen Wert von ca. 250 Euro. Wer hat im Tatzeitraum etwas beobachtet und kann unter Tel. 09351/9741-0 der Polizeistation Gemünden Hinweise auf den/die Täter geben?

Polizei Gemünden