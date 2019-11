Gemünden: Mann fährt immer wieder ohne Führerschein - jetzt nicht mehr

Im Rahmen einer Streifenfahrt ist den Beamten am Dienstagvormittag ein „alter Bekannter“ aufgefallen. Der 43-jährige Fahrer besitzt seit längerem keinen Führerschein mehr und wurde schon mehrfach beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt. Sein Pkw wurde daher zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Gegen den unbelehrbaren Autofahrer wird erneut Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Wildunfälle

Karsbach. Am Dienstagmorgen gegen 06.20 Uhr befuhr eine 58-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Karsbach in Richtung Gemünden. Dabei querten mehrere Rehe die Straße. Die Frau erfasste dabei ein Tier, welches getötet wurde. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Gemünden-Langenprozelten. Am Montagmorgen gegen 05.45 Uhr erfasste ein 51-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 19, auf Höhe der Abzweigung Richtung Sindersbach, ein Reh. Das Wild wurde getötet. Ob am Fahrzeug ein Sachschaden entstand, war zur Unfallzeit noch nicht bekannt.

kev/Polizei Gemünden