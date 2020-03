Gemünden: Junger Mann muss auf Joint verzichten und zurück in Klinik

Ein junger Mann ist am Sonntagabend einer Personenkontrolle unterzogen worden. Beim Erkennen des Streifenfahrzeugs flüchtete der Mann zu Fuß über die Bundesstraße. Er konnte jedoch schnell eingeholt und gestellt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen Joint. Außerdem wurde festgestellt, dass der 24-Jährige aus einem Bezirksklinikum in der Oberpfalz abgängig und deshalb zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er wurde festgenommen und in die Einrichtung zurück gebracht.

Erfolgreiche Vermisstenfahndung

In Gemünden ist am Sonntagnachmittag ein Bewohner der Lebenshilfe vermisst gemeldet worden. Da der Mann orientierungslos und zudem auf Medikamente angewiesen ist, wurde eine Fahndung eingeleitet. Kurze Zeit später konnte der Mann im Bahnhof angetroffen werden. Der 64-jährige hatte sich verlaufen und war überglücklich, dass man ihn gefunden hat. Er wurde in sein Heim zurückgebracht.

Bäume abgesägt

Gräfendorf: Am E-Werk in Gräfendorf sind im Zeitraum vom 12.03.2020 bis 15.03.2020 mehrere Bäume abgesägt worden. An dieser Stelle wurden durch eine Streife der Polizei Gemünden am Sonntag zwei Männer angetroffen und kontrolliert. Sie führten in ihrem Pkw eine klappbare Astsäge mit sich. Die Beschädigung der Bäume stritten sie jedoch ab.

Wer hat im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag diesbezüglich etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Betrunkener Autofahrer

Mittelsinn: Ein 55-jähriger Mann ist am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Nachdem deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Alkotest durchgeführt, der einen Wert von knapp 1,4 Promille ergab. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und sein Führerschein sichergestellt.

Auffahrunfall

Gemünden: Die 55-jährige Fahrerin eines Kleintransporters (Schulbus) ist am Freitagnachmittag rückwärts in die Zufahrt zur Leo-Weismantel-Schule gefahren. Dabei stieß sie mit dem Heck ihres Fahrzeugs gegen die linke Front eines geparkten Pkw VW Golf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

stru/ Quelle: Polizei Gemünden