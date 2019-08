Gemünden-Hofstetten: Frau kommt nach Unfall in Klinik

Gestern Mittag, 12:00 Uhr, befuhr die 68-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot die Kreisstraße 11 von Steinbach kommend in Richtung Hofstetten. In einer leichten Linkskurve kam sie nach links von der Straße ab, rutschte in den tiefergelegenen Fahrradweg und kollidierte schließlich mit zwei Bäumen neben der Fahrbahn. Die Fahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden von ca. 8500 EUR. Zur Sicherung und Räumung der Straße von den umgefahrenen Bäumen waren die Feuerwehren aus Hofstetten und Gemünden im Einsatz.

Wildunfall

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen, 05:20 Uhr, erfasste der 47jährige Fahrer eines Pkw BMW auf der Kreisstraße 17 ein Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Wild verendete durch den Aufprall und am BMW entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Pkw verkratzt

Gemünden-Langenprozelten. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube und den linken vorderen Kotflügel eines Pkw VW Caddy, der in der Würzburger Straße geparkt war. Die Beschädigung wurde am Montagabend, 29.07.19, von der Fahrzeughalterin festgestellt. Die genaue Tatzeit und auch die Tatörtlichkeit können jedoch nicht eingegrenzt werden. Der entstandene Schaden dürfte ca. 1000 EUR betragen.

mci / Quelle: Polizei Gemünden