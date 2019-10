Gemünden: Fahrerseite von Auto komplett zerkratzt

Am Donnerstagmorgen stellte der Besitzer eines Pkw Opel fest, dass die komplette rechte Fahrzeugseite seines blauen Vivario verkratzt wurde. Die Tatzeit dürfte im Zeitraum von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen liegen. Der Geschädigte war mit dem Fahrzeug in Gemünden und in Seifriedsburg unterwegs. Der Sachschaden wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt.

Bereits im Zeitraum von 20. September bis 03. Oktober wurden auf einem Wiesengrundstück des Geschädigten, welches sich in der Adelsberger Straße in Seifriedsburg befindet, drei Plastikplanen zerschnitten. Es handelte sich hierbei um hochwertige Planen, welche er zum Abdecken von Holz verwendet hatte. Der Sachschaden beträgt 300,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97510.

kev/Polizei Gemünden