Ein bislang unbekannter Täter setzte auf einem abgeernteten Getreidefeld am Radweg, Fahrtrichtung Gemünden, am Montag, gegen 13:00 Uhr, 5 Strohhaufen in Brand, welche durch die alarmierte Feuerwehr aus Gemünden zum Glück schnell abgelöscht werden konnten. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise auf den bislang unbekannten Brandstifter unter Tel. 09351/9741

Tiefstehende Sonne blendet Autofahrerin Gössenheim, Lkr. Main-Spessart - Am Montag, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 59jährige Autofahrerin die Straße „Eichenau“. Da sie von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, übersah sie einen am Straßenrand geparkten Lkw und blieb an diesem hängen. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR.

Fehler beim Ausparken Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart - Am Montag, gegen 10:00 Uhr blieb eine 49jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Daimler beim Ausparken auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an einem geparkten Pkw Audi hängen. Es entstand geringer Sachschaden.

Wildunfall Karsbach, Lkr. Main-Spessart - In den frühen Morgenstunden des Dienstag wurde ein querendes Reh auf der Fahrbahn der Staatsstraße 2434 vom 43jährigen Fahrer eines Pkw VW erfasst. Das Wildtier überlebte den Anstoß nicht und am VW entstand Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Polizei Gemünden