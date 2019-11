Gemünden: Bierdieb auf frischer Tat erwischt

Am Samstagvormittag entnahm ein Kunde 6 Flaschen Pils aus einem vor einem Lebensmittelmarkt in der Weißensteinstraße stehenden Bierkasten, lud diese in seinen Einkaufskorb und begab sich zu seinem Fahrrad. Dieser Vorfall wurde von Zeugen beobachtet, welche das Verkaufspersonal informierten. Als er daraufhin aufgefordert wurde ins Büro mitzukommen, wollte der Mann zu Fuß flüchten. Er konnte jedoch von einem Polizisten in Freizeit aufgehalten werden. Bei einer Überprüfung des 36-Jährigen konnten noch mehr unbezahlte Lebensmittel festgestellt werden, welche er zuvor durch den offenen Kassenbereich im Einkaufskorb transportiert hatte. Insgesamt hatte er Waren im Wert von 17,- Euro entwendet. Gegen den Mann wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Leitplanke beschädigt

Zellingen. Am Sonntag gegen 11.50 Uhr befuhr eine 40-jährige Autofahrerin die B 27 von Würzburg in Fahrtrichtung Karlstadt. Auf der Rücksitzbank im Kindersitz befand sich ihr kleiner Sohn. Als dieser plötzlich zu schreien begann, drehte sie sich um und kam währenddessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte die Leitplanke, so dass der Pkw rechtsseitig von vorne bis hinten stark verkratzt wurde. Die Fahrerin fuhr anschließend weiter bis Gemünden und meldete den Unfall dort bei der Polizei. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Außerdem wurde die Leitplanke verschrammt. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro beziffert.

Geparktes Auto angefahren

Gemünden a. Main, OT Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart Am Samstag gegen 11.50 Uhr rangierte der 59-jährige Fahrer eines Pkw BMW auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Würzburger Straße. Dabei stieß er gegen einen geparkten Pkw Skoda. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Polizeistation Gemünden