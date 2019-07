Gemeinsame Feier endet mit Messerstich

Am Freitag kurz vor Mitternacht hatte sich der Verletzte über Notruf bei der Polizei gemeldet. Er hatte angegeben, dass er bei einer Party in einer Mömlinger Kleingartenanlage gewesen sei und ihm dort mit einem Messer ins Bein gestochen worden sei.

Der eintreffenden Polizeistreife erklärte er, dass er mit zwei flüchtig Bekannten gefeiert habe. Dann sei es zum Streit gekommen und ihm seizweimal mit einem Messer in die Beine gestochen worden. Die Namen der ebenfalls aus Kasachstan stammenden Landsleute kannte er allerdings nicht.

Der 27jährige Verletzte wurde ins Krankenhaus Erlenbach eingeliefert. In der Kleingartenanlage konnten die beiden Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und das Tatmesser wurde sichergestellt. Beide machten keinerlei Angaben zur Sache. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie nach Rücksprache mit dem Staatsanwaltwieder entlassen.

Alle drei Beteiligten an der Auseinandersetzung waren erheblich alkoholisiert mit Werten von mehr als 2 Promille. Ihnen wurden Blutproben entnommen.

Steckenden Fahrzeugschlüssel für Spritztour genutzt

Elsenfeld: Am Freitagabend wurde in der Glanzstoffstraße der Fahrer eines Rollers zur Verkehrskontrolle angehalten. Er führte keine Papiere für das Fahrzeug mit. Schließlich räumte er ein, dass er den Roller mit steckendem Schlüssel vorgefunden hatte und damit ohne Wissen des Besitzers eine Spritztour unternommen hat. Der Roller wurde sichergestellt und an den Eigentümer zurückgegeben. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Unfallfahrer gesucht

Klingenberg: Ein Unfallfahrer hat sich am Freitagabend unerkannt aus dem Staub gemacht. Er hatte einen in der Schenkenstraße geparkten Opel Astra gestreift. An dem Astra war die Frontschürze beschädigt worden und ein Plastikteil dieses Fahrzeugs lag noch an der Unfallstelle. Die Unfallzeit liegt zwischen 19 und 21 Uhr.

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und verletzt

Großwallstadt: Am Freitag kurz vor 15 Uhr war es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die Fahrerin eines Pkw verletzt wurde. Sie war mit ihrem Ford Focus auf der B 469 in Richtung Miltenberg unterwegs. Dabei war sie nach rechts in den Grünstreifen geraten. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses schleuderte über die Fahrbahn und stieß gegen die Mittelleitplanke. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Fahrerin wurde zur Behandlung ins Klinikum Erlenbach a. Main eingeliefert. Die Feuerwehr Obernburg reinigte die Fahrbahn.

Auto macht sich selbstständig und stürzt in ein Grundstück

Sulzbach: Am Freitag gegen 14:45 Uhr ging die Mitteilung bei der Polizei ein, dass ein Pkw gegen eine Hauswand gerollt sei. Als die Beamten vor Ort eintreffen stellt sich der Sachverhalt etwas anders dar als erwartet. Im Ortsteil Soden hatte ein 46-jähriger Fahrer seinen Fiat an einer abschüssigen Straße abgestellt. In seiner Abwesenheit setzte sich der Wagen in Bewegung und rollte den Berg hinab. Er durchbrach eine Hecke neben der Straße und stürzte anschließend rund sechs Meter tief in einen Garten, knapp vorbei an der Hauswand. Diese streifte er nur. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Am Haus entstand ein geringer Schaden, der Wagen war nur noch Schrott. Die nicht alltägliche Bergung des Fahrzeugs übernahm ein Abschleppunternehmen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Außenspiegel abgefahren

Klingenberg: Einen abgefahrenen Außenspiegel hat eine 36-jährige zu beklagen, die ihr Fahrzeug in der Ludwigstraße geparkt hatte. Zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr blieb ein unbekanntes Fahrzeug an ihrem Wagen hängen und beschädigte den Außenspiegel. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Toyota der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro.

