Geldkassette aus Wörther Vereinsheim gestohlen

Der Täter nutzte den Umstand, dass ein Zugang für Jedermann möglich war und entwendete das Behältnis mit einem kleineren Bargeldbetrag.

Unfallflucht

Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg - Am Montag, gegen 16:40 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Römerstraße. Ein geparkter Opel wurde durch einen ausparkenden Kraftwagen leicht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin konnte sich jedoch das Kennzeichen notieren, so dass sich der Flüchtige demnächst noch in einem Verfahren erklären muss.

Polizei Obernburg/mkl