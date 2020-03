Geldbeutel in Marktheidenfeld geklaut

Ein unbekannter Täter entwendete die Geldbörse aus einer verschlossenen Handtasche, die während des Einkaufs hinten am Einkaufswagen direkt vor dem Körper der Geschädigten hängend mitgeführt wurde. Im Portemonnaie befanden sich neben Bargeld noch zwei Scheckkarten, die inzwischen gesperrt wurden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Einwegrasierer in Marktheidenfeld entwendet

Eine 59-jährige Ladendiebin wurde am Montag, gegen 08:45 Uhr, beim Diebstahl von Einwegrasierern der Marke BIC im Wert von 2 Euro erwischt. Die Tat fiel einer Verkäuferin in einem Drogeriemarkt am Marktplatz auf. Daraufhin wurde die Frau angesprochen und anschließend der Polizei übergeben.

Vorfahrtsmissachtung in Karbacher Kreisverkehr

Zu einer Vorfahrtsmissachtung mit 4500 € Sachschaden kam es am Montag, kurz nach 19:00 Uhr, auf der Staatsstraße 2299. Der 61-jährige Fahrer eines Renault Megane fuhr von Zimmern kommend in Richtung Karbach und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er den sich bereits im Kreisel befindlichen 18-jährigen Fahrer eines BMWs und stieß mit ihm zusammen. Verletzte wurde niemand.

Sandpoller in Bergrothenfels beschädigt

Bereits zum fünften Male wurde in der Zeit von Samstag bis Montag ein Sandpoller im Einmündungsbereich Bergrothenfelser Straße/An der Steige von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Dieser fuhr vermutlich rückwärts gegen den Sandpoller und richtete einen Schaden in Höhe von etwa 600 € an. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld