Geldautomat in Babenhausen hält Aufbruchsversuch stand

Am Dienstagnachmittag bemerkte ein Zeuge die Beschädigungen an dem Automaten und teilte dies der Polizei mit. Wie lange die Tatzeit zurückliegt und wie hoch letztendlich der am Automaten entstandene Schaden ausfällt, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können (06151/969-0).

vd/Polizei Südhessen