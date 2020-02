Geisterfahrerunfall auf der B469 bei Obernburg

Kurz nach 11 Uhr war die 57-Jährige in ihrem Peugeot auf die Bundesstraße in Richtung Aschaffenburg aufgefahren, das jedoch auf der falschen Fahrbahn. Zwischen den Anschlussstellen Wörth und Obernburg war zeitgleich eine Toyota-Fahrerin auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Sie versuchte noch, nach rechts auszuweichen und touchierte einen Smart, der auf der rechten Spur unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam dieser von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und drehte sich, bevor er zum stehen kam.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden Insassen des Smart und die Toyota-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Der Smart und der Toyota mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf über 10.000 Euro. Die Feuerwehr Obernburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge einspurig vorbeifließen.

rah