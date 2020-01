Geisterfahrerin war in Mainaschaff unterwegs

Am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, fuhr ein unbekannter Ford von Mainaschaff kommend auf die Bundesstraße 8 in Richtung Aschaffenburg auf. Anschließend wendete das silberne Auto auf der Fahrbahn. Der Ford fuhr somit auf der zweispurigen Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung nach Kleinostheim. Am Steuer saß eine unbekannte ältere Dame. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg