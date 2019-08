Geisterfahrerin auf Aschaffenburger Ostring

Am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, befuhr eine 89-jährige Rentnerin mit ihrem Opel die Auhofstraße, aus Richtung Stengerstraße kommend und bog verkehrswidrig nach links, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, auf den Ostring ein. Ein entgegenkommender Lastwagen musste deshalb stark abbremsen, weshalb ein 53-Jähriger mit seinem Ford auf den VW-Lastwagen auffuhr.

Nach der Einmündung zum City-Tunnel ordnete sich die Seniorin wieder in die korrekte Fahrtrichtung ein. Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich das Kennzeichen der „Geisterfahrerin“ notiert, welche von einer Polizeistreife zu Hause angetroffen werden konnte. Die Frau versicherte, nichts von einem Auffahrunfall mitbekommen zu haben. Sie erwartet in Kürze ein Bußgeldbescheid über mehrere hundert Euro. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Gesamtschaden von circa 4.000 Euro.

Verkehrsteilnehmer, welche durch die Opel-Fahrerin gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der TelNr: 06021/857-2230 bei der Polizei zu melden.

Unfallflucht am Klinikum Aschaffenburg

Aschaffenburg. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 6 und 14:30 Uhr wurde auf der ersten Parkebene Am Hasenkopf ein blauer Nissan Pixo von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Fremdschaden von 1.500 Euro.

Drogenfahrt durch Aschaffenburg

Aschaffenburg. In der Kolpingstraße wurde am Donnerstag, gegen 22 Uhr, der 20-jährige Fahrer eines Pkw Opel aufgrund eines defekten Rücklichts an seinem Auto von einer Polizeistreife angehalten. Hierbei fiel den Ordnungshütern drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Der junge Mann gab zu, circa zwei Stunden vor Fahrtantritt, Marihuana konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aschaffenburg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am frühen Freitagmorgen, kurz nach Mitternacht, wurde der 21-jährige Fahrer eines Pkw Honda von einer Streifenbesatzung in der Großostheimer Straße angehalten. Er wollte die Berechtigung zum Besitz eines Führerscheins über ein gespeichertes Foto auf seinem Handy nachweisen. Die Überprüfung der aufmerksamen Beamten ergab jedoch, dass ihm kürzlich die Fahrerlaubnis aufgrund einer begangenen Verkehrsunfallflucht entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden, Anzeige wird vorgelegt.

Dreister Ladendiebstahl in großem Stil in der City-Galerie

Aschaffenburg. Ein aufmerksamer Security-Mitarbeiter konnte am Donnerstag, gegen 19 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der City-Galerie beobachten, wie ein 24-Jähriger diverse Parfüm-Flacons an sich nahm und anschließend den Kassenbereich verließ, ohne dass Alarm ausgelöst wurde. Bei der Anhaltung des Diebes konnten kosmetische Artikel im Gesamtwert von fast 1.800 Euro aufgefunden werden. Offensichtlich war es einem unbekannten Mittäter gelungen, durch technische Beeinflussung die Alarmanlage zu blockieren. Die Ware wurde an die Filialleiterin zurückgegeben, vom Täter in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung zur Durchführung des Strafverfahrens in Höhe von 250 Euro einbehalten. Der Mann aus einem osteuropäischen Land erhielt zusätzlich ein Hausverbot für die Dauer von zwei Jahren.

Auffahrunfall in Stockstadt - Drei Menschen verletzt

Stockstadt. Am Donnerstag, um 16:10 Uhr, befuhr eine 71-Jährige mit ihrem Pkw BMW die Bundesstraße 26 von Aschaffenburg in Richtung Stockstadt. Hierbei übersah sie vor der Ampelkreuzung zur Industriestraße einen stehenden Pkw Daimler und fuhr auf. Hierdurch wurde der Daimler auf einen weiteren Wagen der gleichen Marke davor geschoben. Die 22 und 28 Jahre alten Lenker der Daimler wurden ebenso wie der 55-jährige Beifahrer im hinteren Daimler leicht verletzt und zur Überprüfung und Versorgung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von circa 22.000 Euro.

Motorradfahrer stürzt in Sailauf und verletzt sich

Sailauf. Am Donnerstag, gegen 17 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Kraftrad Yamaha die Kreisstraße AB 2 von Sailauf kommend, in Richtung Engländer. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und fuhr in einen Graben. Hierdurch kam er zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. An dem Krad entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Rechts-vor-Links-Unfall in Großostheim

Großostheim. Der 59-jährige Fahrer eines Kraftomnibusses missachtete am Donnerstag, gegen 17:50 Uhr, an der Kreuzung Ostendstraße/Mühlstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw VW. Bei der anschließenden Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von circa 4.500 Euro.

Kollision zweier Autos beim Einparken in Johannesberg

Johannesberg. Im Ortsteil Oberafferbach wollte die Fahrerin eines Opel am Donnerstag, gegen 15:45 Uhr, nach links in eine Parklücke abbiegen. Sie hatte den Fahrtrichtungsanzeiger nach eigenen Angaben gesetzt. Dies übersah ein nachfolgender 39-Jähriger und fuhr mit seinem Mercedes auf den Opel auf. Die Opel-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Gesamtschaden: 5.000 Euro.

Betrunken durch Großostheim gefahren

Großostheim. Durch ihre unsichere Fahrweise erregte am Freitag, gegen 1 Uhr, die 25-jährige Fahrerin eines Mercedes die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Nach der Anhaltung konnten die Ordnungshüter weitere drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein Vortest verlief positiv auf Amphetamin. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und durch einen Arzt im Klinikum Aschaffenburg eine Blutentnahme durchgeführt.

Marihuana und Haschich in Goldbach gefunden

Goldbach. Eine Zivilstreife der Polizei nahm am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, in der Eisertstraße Marihuanageruch bei einer Personengruppe wahr. Bei der Kontrolle eines 19-Jährigen entdecken die Beamten eine geringe Menge Marihuana und Haschisch, welches er zuvor von einem 16-jährigen Freund zugesteckt bekommen hatte. Das Rauschgift wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg