Geiselbach: BMW-Fahrerin übersieht Mofa-Fahrer

Gegen 17.30 Uhr wollte eine 62-jährige BMW-Fahrerin rückwärts aus einer Hofausfahrt auf die Hofackerstraße fahren. Dabei übersah sie offenbar den jungen Mofa-Fahrer, der aus Richtung Rohrbachstraße kam. Bei dem Zusammenstoß kam der Mofa-Fahrer zu Fall, wobei er sich diverse Schürfwunden zuzog. Der Gesamtschaden summiert sich auf 3200 Euro.

Frisiertes Mofa aus dem Verkehr gezogen

Schöllkrippen-Schneppenbach. Für einen 15-jährigen Rollerfahrer war seine Fahrt am Mittwochmorgen um 07.30 Uhr beendet. Eine Streife hatte den Schüler mit seinem Mofaroller in der Hauptstraße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die elektronische Drosselung des Gefährts entfernt worden war. Da der Schüler nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Kradfahrer gestürzt

Mömbris-Gunzenbach. Am Mittwochabend kam ein Kradfahrer in der Hofackerstraße zu Fall, blieb dabei aber unverletzt. Der 23-jährige Mann fuhr gegen 20.30 Uhr auf der Hofackerstraße. Im Bereich der dortigen Tankstelle war nach seinen Angaben die Fahrbahn aufgrund von Bauarbeiten aufgefräst. An dieser Fräskante kam der Motorradfahrer zu Fall. Der Schaden an dem Krad wird auf 400 Euro geschätzt.

Wildunfall

Alzenau-Hörstein. Am Mittwoch um 18.45 Uhr erfasste eine Hyundai-Fahrerin zwischen Hohl und Hörstein ein Reh. Das Auto wurde dabei im Frontbereich beschädigt (2500 Euro).

Auffahrunfall

Alzenau-Kälberau. Am Mittwoch um 13.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer in der Michelbacher Straße auf den Mazda einer 63-jährigen Frau auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2000 Euro geschätzt.

Vorfahrtsunfall

Krombach. Bei einem Vorfahrtsunfall in Krombach entstand am Mittwochmorgen ein Schaden von 1400 Euro. Um 6.45 Uhr fuhr eine 38-jährige VW-Fahrerin auf der Oberschurer Straße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung zur Römerstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Mazda eines 36-jährigen Mannes. Im Einmündungsbereich kam es zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Polizei Alzenau