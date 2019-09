Gegen Stromkasten gefahren - Stromausfall in Hörstein

Gegen 15 Uhr war eine 24-jährige BMW-Fahrerin im Industriegebiet Alzenau Süd A aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei rammte sie einen Strom- und Telefonkabelverteilerkasten, was zu dem Stromausfall führte. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Fehler beim Wenden - Mopedfahrer verletzt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Mühlweg wurde am Montagnachmittag ein 17-jähriger Mann mittelschwer verletzt. Gegen 18 Uhr wollte ein 27-jähriger VW-Fahrer auf dem Mühlweg wenden. Dazu scherte er nach rechts in die Welzheimer Straße aus. Der Fahrer eines Leichtkraftrads, der hinter dem VW fuhr, bemerkte das Wendemanöver offenbar nicht, so dass er in das Heck fuhr und stürzte. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der junge Mann eine Fraktur am Daumen zu. Er musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Seitenscheibe eingeschlagen

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Sonntag- und Montagnachmittag schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines VW ein. Der Pkw war im Sommerweg abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro.

Auto mutwillig beschädigt

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Sachbeschädigung in Westerngrund entstand ein Schaden von circa 250 Euro. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ein Unbekannter an einem Citroen, der in der Hauptstraße abgestellt war, den Außenspiegel abgeschlagen und den Heckscheibenwischer zerbrochen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau