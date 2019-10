Gegen Pfosten gefahren und im Seitenstreifen gelandet: Sachschaden in Niedernberg

Gegen 11.00 Uhr war hier eine Sulzbacherin auf der Fahrt von Aschaffenburg nach Großwallstadt unterwegs. Die junge Frau kam vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und landete danach in der Bankette. Hierbei entstand an dem verunfallten Mercedes der Fahrerin Sachschaden Höhe von ca. 2000 Euro.

Autos beschädigt

Hausen. In Hausen sind am Wochenende drei Sachbeschädigungen an Pkw gemeldet worden. In der Hauptstraße wurde an einem silbernen VW Polo die rechte Fahrzeugseite, einige Häuser weiter an einem schwarzen BMW die hintere rechte Fahrzeugtüre und an einem blauen Skoda Octavia die hintere rechte Seite durch tiefe Kratzer beschädigt. Der angerichtete Schaden an den drei Fahrzeugen beträgt ca. 3000 Euro. Die Tatzeit kann leider nicht genau eingeschränkt werden. Vermutlich schlug der unbekannte „Vandale“ zwischen Freitag Nacht und Samstag früh zu.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg