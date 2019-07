Gegen Mercedes geprallt und davon gefahren

Der bislang flüchtige Unfallverursacher stieß, laut eines unbeteiligten Zeugen, beim Rückwärtsausparken mit der rechten Fahrzeugseite seines roten Peugeot Kombi gegen die Fahrerseite des geparkten Daimlers und beschädigte diesen nicht unerheblich. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Da der Unfallverursacher den Schaden nicht gemeldet hat, wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei Lohr sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/8741-0.

22-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Partenstein. Am Donnerstag um 23.22 Uhr wurde in der Hauptstraße in Partenstein ein VW Beetle einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Bei dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

ves/Polizei Lohr