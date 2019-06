Gefährliches Überholen führt zu Unfall in Partenstein

Ihm folgte ein 36-Jähriger mit einen Kleintransporter. Offenbar völlig genervt begann dieser vor der Kuppe bei der Kläranlage zu überholen. Während des Überholvorganges kam ihm ein 42-Jähriger mit einem Ford-Kuga entgegen. Der sah sich veranlasst, sofort nach rechts auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er von der Fahrbahn ab. Glücklicher Weise konnte er auf dem Grünstreifen zum Stehen kommen und es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Frammersbach: Trafogebäude beschmiert

Die Gemeinde Frammersbach zeigte bei der Polizei Schmierereien an zwei Trafohäuschen an. In der Zeit von Donnerstagvormittag bis Montagfrüh sprühten bisher unbekannte Täter, in der Wendgasse und am Hammerfurtweg, die Zahlenkombinationen „420“ und „833“ mit goldfarbenem Lack an Türen und Außenwände. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen.

Die Polizeiinspektion Lohr erbittet Hinweise unter Tel. 09352741-0.

Frammersbach: Geparktes Auto angefahren

Am Montagnachmittag, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, parkte ein 47-jähriger Lohrer seinen grauen Opel-Zafira auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke vordere Kotflügel eingedrückt worden war. Der Verursacher hatte keine Nachricht hinterlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Die Polizei Lohr erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Lohr: Auto unter Drogeneinfluss gefahren

Am Montagabend, gegen 19:00 Uhr, kontrollierten Streifenbeamte die 22-jährige Fahrerin eines Kia-Picanto. Dabei erlangten sie den Verdacht, dass die Dame unter dem Einfluss von Amphetamin steht. Die Beamten veranlassten deshalb eine Blutentnahme. Die 22-Jährige erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Polizei Lohr/ienc